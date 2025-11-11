У Туреччині відсторонили понад 1000 футболістів через участь у незаконних ставках

У турецькому футболі розгорається новий скандал: місцева федерація футболу відсторонила 1024 футболісти з усіх ліг через підозру в участі у нелегальних ставках.

Про це повідомила пресслужба TFF.

Справи гравців було передано до Професійної дисциплінарної ради з футболу, з яких 27 футболістів представляють Суперлігу, зокрема Галатасарай та Бешикташ.

Також повідомляється, що суд дав дозвіл на арешт президента Еюпспора Мурата Озкая, де раніше працював чинний головний тренер Шахтаря Арда Туран.

Турецька федерація вже розпочала переговори з ФІФА щодо погодження додаткового 15-денного трансферного періоду через масові втрати футболістів на тлі скандалу.

"У турецькому футболі спостерігається моральна криза. Не існує такої речі, як структура. Основна проблема турецького футболу є етичною", – прокоментував події президент TFF Ібрагім Хаджіосманоглу.

Нагадаємо, що в минулому сезоні вже колишній тренер Фенербахче Жозе Моурінью постійно звинувачував турецьких суддів у "системному фаворитизмі". Португальський фахівець навіть домігся того, що вперше в історії чемпіонату Туреччини матч між Фенербахче та Галатасараєм обслуговував іноземний арбітр.

Варто також зазначити, що у червні президент та вся рада Дисциплінарного комітету з професійного футболу Туреччини подали у відставку після зливу контроверсійних повідомлень.

Напередодні понад сотню турецьких арбітрів спіймали на ставках та відсторонили від роботи.