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Малиновський переніс операцію на коліні

Олексій Мурзак — 28 вересня 2026, 21:43
Малиновський переніс операцію на коліні
Руслан Малиновський
Getty Images

Півзахисника Трабзонспора Руслана Малиновського прооперували через проблеми з лівим коліном.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

Там не назвали термінів його повернення на поле.

Зазначається, що у гравця зберігалися набряк кісткової тканини та механічний дискомфорт у лівому коліні.

Через це футболіст переніс у Бельгії артроскопічну операцію. За словами голови медичної ради клубу Ахмета Бешира, втручання пройшло успішно, а медична команда розпочне післяопераційну реабілітацію гравця.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський став гравцем турецького клубу у червні цього року. Станом на цей момент він провів у складі турецького колективу 4 поєдинки, у яких результативними діями не відзначався.

Трабзонспор Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

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