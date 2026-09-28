Малиновський переніс операцію на коліні
Руслан Малиновський
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Півзахисника Трабзонспора Руслана Малиновського прооперували через проблеми з лівим коліном.
Про це повідомила пресслужба турецького клубу.
Там не назвали термінів його повернення на поле.
Зазначається, що у гравця зберігалися набряк кісткової тканини та механічний дискомфорт у лівому коліні.
Через це футболіст переніс у Бельгії артроскопічну операцію. За словами голови медичної ради клубу Ахмета Бешира, втручання пройшло успішно, а медична команда розпочне післяопераційну реабілітацію гравця.
Нагадаємо, що Руслан Малиновський став гравцем турецького клубу у червні цього року. Станом на цей момент він провів у складі турецького колективу 4 поєдинки, у яких результативними діями не відзначався.