Малиновський переніс операцію на коліні

Півзахисника Трабзонспора Руслана Малиновського прооперували через проблеми з лівим коліном.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

Там не назвали термінів його повернення на поле.

Зазначається, що у гравця зберігалися набряк кісткової тканини та механічний дискомфорт у лівому коліні.

Через це футболіст переніс у Бельгії артроскопічну операцію. За словами голови медичної ради клубу Ахмета Бешира, втручання пройшло успішно, а медична команда розпочне післяопераційну реабілітацію гравця.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський став гравцем турецького клубу у червні цього року. Станом на цей момент він провів у складі турецького колективу 4 поєдинки, у яких результативними діями не відзначався.