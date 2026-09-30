Батагов готовий зіграти за Трабзонспор після 6-місячної паузи

Український захисник Арсеній Батагов зможе взяти участь у наступному матчі Трабзонспора.

Про це повідомляє Gunebakis.

За їхньою інформацією, Батагов повернувся до тренувань у загальній групі Трабзонспора. Очікується, що він увійде до заявки команди на виїзний матч чемпіонату Туреччини проти Самсунспора (10 жовтня).

Нагадаємо, 9 березня у матчі проти Кайсеріспора Батагов зазнав пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна й отримав великий набряк в задній частині великогомілкової кістки.

В нього діагностували травму меніска, через що захисникові на початку травня довелося перенести операцію. Очікувалося, що 24-річний український захисник зможе повернутися до тренувань із Трабзонспором одразу після завершення літніх тренувальних зборів, проте цього не відбулося: відновлення українського захисника затягнулося.