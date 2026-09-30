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Батагов готовий зіграти за Трабзонспор після 6-місячної паузи

Олег Дідух — 30 вересня 2026, 16:49
Батагов готовий зіграти за Трабзонспор після 6-місячної паузи
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Український захисник Арсеній Батагов зможе взяти участь у наступному матчі Трабзонспора.

Про це повідомляє Gunebakis.

За їхньою інформацією, Батагов повернувся до тренувань у загальній групі Трабзонспора. Очікується, що він увійде до заявки команди на виїзний матч чемпіонату Туреччини проти Самсунспора (10 жовтня).

Нагадаємо, 9 березня у матчі проти Кайсеріспора Батагов зазнав пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна й отримав великий набряк в задній частині великогомілкової кістки.

В нього діагностували травму меніска, через що захисникові на початку травня довелося перенести операцію. Очікувалося, що 24-річний український захисник зможе повернутися до тренувань із Трабзонспором одразу після завершення літніх тренувальних зборів, проте цього не відбулося: відновлення українського захисника затягнулося.

відновлення після травми Трабзонспор Арсеній Батагов

Арсеній Батагов

Батагов повернувся до загальної групи Трабзонспора після травми
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