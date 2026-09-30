Трабзонспор хоче викупити голкіпера Манчестер Юнайтед

Турецький Трабзонспор розпочав роботу над повноцінним трансфером камерунського воротаря Андре Онана, який цього сезону виступає на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Türkiye.

Турецька сторона задоволена грою воротаря та його прагненням залишитися в команді.

МЮ прагне отримати за 30-річного воротаря 10 млн євро. Водночас Трабзонспор спробує зменшити цю суму. Також клуб хоче домовитися про зменшення зарплати Онана, який наразі заробляє 5,5 мільйона євро на рік.

Якщо сторони дійдуть згоди, воротарю запропонують довгостроковий контракт на 5 років. У поточному сезоні в активі камерунця 8 матчів, 2 з яких провів на "нуль".

Нагадаємо, що камерунець пов'язаний угодою з англійським грандом до 30 червня 2028 року. З літа 2023-го у футболці манчестерського клубу Онана провів 102 гри (150 пропущених м'ячів та 24 "сухі" поєдинки). Портал Transfermarkt оцінює вартість голкіпера у 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що український захисник Арсеній Батагов зможе взяти участь у наступному матчі Трабзонспора.