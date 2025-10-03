Туран: Перемога над Абердіном дуже важлива, вона зробила нас дуже щасливими

Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився враженнями від переможного старту його команди у Лізі конференцій.

Слова 38-річного турка наводить сайт донецького клубу.

Вчора, 2 жовтня, "гірники" перемогли Абердін (3:2) у матчі першого туру основного етапу єврокубку. Незважаючи на позитивний результат, Туран зазначив, як важко було його підопічним проти шотландського колективу.

"Ми не змогли добре розпочати матч. Ми були далекими від єдиноборств і гри один на один. На такому стадіоні грати складно і важко протистояти команді, яка робить ставку на довгі передачі, стандарти та вкидання. На початку нам було нелегко, але потім, враховуючи ще й вітер, довелося адаптуватися до умов, бо у футболі інколи трапляються такі важкі обставини, і треба вміти пристосовуватися – ми змогли це зробити.

Нам вдалося знайти більше можливостей завдяки ширшій грі наших вінгерів і розташуванню фулбеків більше всередині. Завдяки діагональним передачам ми знаходили наших вінгерів, а рух опорного півзахисника став кращим для пошуку рішень

Ми молода команда, і ця перемога дуже важлива для нас. Виграти в такого клубу, як Абердін, із його футбольною культурою та історією – це справді робить нас дуже щасливими", – сказав Туран.