Пропущений гол зробив свої корективи: Шовковський – про поразку від Крістал Пелес

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив поразку від Крістал Пелес (0:2) у 1 турі основного етапу Ліги конференцій.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Нам важливо було в перших хвилинах впоратися з тиском та, в першу чергу, з тією напругою, яка трішечки відчувалася в роздягальні перед грою. Я думаю, що це, в принципі, вдалося, мали заспокоїти гру, але сталося те що сталося.

Тоді можна сказати, що ми засмучені, безумовно. І в таких матчах багато вирішує індивідуальна майстерність. Я про це казав перед матчем. І, безумовно, кожен пропущений м'яч, кожен забитий м'яч – це наслідок дій і, безумовно, контрдій.

Сьогодні в цілому гра відбувалася так, як ми це передбачали. Але, на жаль, пропущений гол зробив свої корективи. Думаю, що ми сьогодні не готові грати з англійцями у відкритий футбол", – сказав він.