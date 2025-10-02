Пропущений гол зробив свої корективи: Шовковський – про поразку від Крістал Пелес
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив поразку від Крістал Пелес (0:2) у 1 турі основного етапу Ліги конференцій.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Нам важливо було в перших хвилинах впоратися з тиском та, в першу чергу, з тією напругою, яка трішечки відчувалася в роздягальні перед грою. Я думаю, що це, в принципі, вдалося, мали заспокоїти гру, але сталося те що сталося.
Тоді можна сказати, що ми засмучені, безумовно. І в таких матчах багато вирішує індивідуальна майстерність. Я про це казав перед матчем. І, безумовно, кожен пропущений м'яч, кожен забитий м'яч – це наслідок дій і, безумовно, контрдій.
Сьогодні в цілому гра відбувалася так, як ми це передбачали. Але, на жаль, пропущений гол зробив свої корективи. Думаю, що ми сьогодні не готові грати з англійцями у відкритий футбол", – сказав він.
Також тренер відповів на ситуацію із тривалістю заміни Тараса Михавка, під час якої суперник скористався чисельною перевагою та відкрив рахунок у грі.
"На жаль, той гравець, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий для того, щоб виходити на футбольне поле. Тому й вийшло так, що дуже довго. І це саме зіграло з нами злий жарт. А після пропущеного м'яча я вже змінив тактичну схему. Те, що ми планували зробити пізніше, треба було робити вже зараз.
Чи був це переломний момент? Можливо", – розповів Шовковський.
У наступному турі Ліги конференцій кияни зустрінуться з турецьким Самсунспором. Гра відбудеться 23 жовтня.