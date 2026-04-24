Битва за медалі та львівське дербі: анонс 25 туру УПЛ

У п'ятницю, 24 квітня, стартує 25-й тур Української Прем'єр-ліги, ігрова програма якого розподілена на чотири дні.

П'ятниця, 24 квітня

15:30. Колос – Полтава

Субота, 25 квітня

18:00. Рух – Карпати

Неділя, 26 квітня

13:00. Кривбас – Динамо

15:30. ЛНЗ – Металіст 1925

18:00. Кудрівка – Шахтар

18:00. Полісся – Оболонь

Понеділок, 27 квітня

13:00. Епіцентр – Олександрія

15:30. Зоря – Верес

Незручна Полтава проти Колоса

Команда Руслана Костишина не програє вже п'ять поспіль поєдинків у чемпіонаті. Приємна серія може продовжитися, адже наступний суперник Колоса – головний аутсайдер першості СК Полтава.

"Містяни" практично втратили шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні, але ще можуть попсувати статистику своїм суперникам. У попередньому турі гравці Полтави відібрали важливі очки в Оболоні, а в поєдинку з Олександрією взагалі врятували безнадійну гру, поступаючись 0:3.

Чи стане львівське дербі останнім для Руху?

Поєдинок між Рухом та Карпатами мав стати одним із найцікавіших у турі. Однак наразі перспективи "жовто-чорних" у тумані, адже під питанням існування професійної команди в наступному сезоні. Навесні команда Івана Федика здобула лише один бал у восьми матчах.

Натомість Карпати під керівництвом Франа Фернандеса переживають ренесанс. Навіть нічия в попередньому турі з Епіцентром (0:0) не зіпсувала загального враження від роботи іспанця. У першому колі "леви" не зуміли перемогти Рух. Тож у 25-му турі "зелено-білі" мають гарну нагоду заробити три бали.

Два центральні матчі та репетиція "гірників"

Головні події 25-го туру відбудуться в неділю. У першому матчі ігрового дня зустрінуться Кривбас і Динамо. "Біло-сині" після виходу у фінал Кубку України продовжать вирішувати турнірні завдання у чемпіонаті.

Команді Ігоря Костюка не можна втрачати очки у Кривому Розі, адже у такому разі складно буде розраховувати навіть на бронзову медаль чемпіонату.

У другому поєдинку зійдуться ЛНЗ та Металіст 1925. Ця гра матиме важливе значення у боротьбі за медалі. Команда Віталія Пономарьова у попередньому турі програла Колосу (0:1), зменшивши шанси на титул. Однак самобутньому колективу не варто "посипати голову попелом". Теж стосується Металіста 1925, який сенсаційно вилетів з Кубку України від першолігового Чернігова. Ці дві команди вже перевершили очікування, склавши гідну конкуренцію вітчизняним грандам.

О 18:00 розпочнуться одразу два поєдинки. Донецький Шахтар напередодні півфіналу Ліги конференцій зустрінеться з Кудрівкою. "Гірники" впевнено крокують за золотими медалями чемпіонату, і команда з Чернігівщини не повинна стати їм перепоною.

Полісся зіграє проти кризової Оболоні. Підопічні Руслана Ротаня зобов'язані брати максимум очок у грі з "пивоварами".

Розбірки в середині та на дні таблиці

Програму 25-го туру закриють два поєдинки. У першому з них Епіцентр зіграє проти Олександрії. Команда Сергія Нагорняка у разі перемоги практично гарантує собі прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон. Протилежна ситуація у "містян", які ще зберігають теоретичні шанси залишитися в УПЛ.

Зоря та Верес перебувають поруч у турнірній таблиці. Обидві команди можуть грати у власне задоволення та готуватися до наступного сезону. Єдина інтрига – хто з них вище опиниться на фініші сезону.