Не можу описати, що зараз відчуваю. Конопля прокоментував перехід у Боруссію Менхенгладбах

Правий захисник збірної України Юхим Конопля прокоментував свій перехід із донецького Шахтаря у Боруссію Менхенгладбах.

Слова гравця наводить пресслужба німецького клубу.

"З нетерпінням чекаю можливості приєднатися до Боруссії. Це великий клуб із багатою історією та неймовірними фанатами. Не можу описати, що зараз відчуваю. Мені знадобиться кілька днів щоби все усвідомити. Але я точно буду насолоджуватися своїм перебуванням у Боруссії", – заявив українець.

Нагадаємо, Конопля підписав із Боруссією Менхенгладбах контракт на три роки – до кінця червня 2029 року.

Німецький клуб стверджує, що 26-річний українець перейшов на правах вільного агента. Проте контракт Коноплі з Шахтарем спливав уже після завершення трансферного вікна (30 вересня), тому, ймовірно, чемпіони України отримали певну компенсацію за дострокове розірвання угоди.