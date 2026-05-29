Велична історія, батьківщина Геббельса та тер Штегена, застій прямо зараз: у який клуб перейшов Конопля

Захисник збірної України Юхим Конопля перейшов до менхенгладбаської Боруссії. "Чемпіон" розповідає про новий клуб гравця.

На дербі з дортмундськими тезками на початку травня вболівальники з Менхенгладбаха відзначилися яскравим перформансом. У гарній кореографії перший ряд складали різні служителі культу, другий – легенди клубу, серед яких були Юпп Гайнкес і володар Золотого м'яча Алан Сімонсен, а увінчував усе текст

"Названий на честь ченців століття тому – відомий десятиліттями як Боруссія".

Нехай і з деяким тролінгом на адресу Дортмунда, але вболівальники сказали правду. При всій повазі до культури та архітектури Менхенгладбаха, що існує вже понад тисячу років, при всій неповазі до особи найвідомішого місцевого уродженця Йозефа Геббельса (за це місто першим у Німеччині зазнало килимового бомбардування) – мільйони людей дізналися про це місто саме завдяки футболу.

Місце дії: за декілька кроків від Нідерландів, частина Рейнсько-Рурського регіону

Так, "Менхен" у назві німецького міста означає саме ченців. У далекому 974 році його заснували архієпископ із розташованого неподалік Кельна та чернець із Тріра – але заснували під лаконічною назвою Гладбах.

Набагато пізніше з'ясувалося, що в Німеччині є інше місто з такою назвою – і місце з релігійною історією вирішило увічнити засновників, щоб уникнути плутанини.

Менхенгладбах приваблює туристів своєю архітектурою, базилікою, в якій, за переказами, зберігається частина скатертини, на якій Ісус провів Таємну вечерю – але, як ви розумієте, перейменовувався він не через високий статус.

Простіше кажучи, це глибоко провінційне містечко, яке позначки в 100 тисяч жителів досягло трохи понад сто років тому. Правда, після цього населення почало швидко зростати.

Як я писав зовсім недавно в матеріалі про Шальке,

"Були часи, коли Рейнсько-Рурський регіон – до нього входять ще й Дюссельдорф, Кельн, Менхенгладбах, Леверкузен – вважався найрозвиненішим у світі. На території приблизно в 7 тисяч квадратних кілометрів проживали мільйони (зараз більше 11) людей – і всі пов'язані між собою найщільнішою мережею доріг і зв'язків".

Менхенгладбах був частиною агломерації, яка, за мірками 1920-х, випередила свій час – і в його випадку потрібно враховувати відстань не тільки до інших міст, а й до іншої країни.

Набагато більший Дюссельдорф знаходиться за 30 кілометрів, Кельн, який навіть у плані архітектури перевершує його – за шістдесят, але Нідерланди теж за тридцять. Загалом, батьківщина Боруссії (це слово, до речі, означає просто "Пруссія") розташована у найвигіднішому з логістичного погляду місці.

З погляду футболу, втім, питання, добре це чи погано. На зорі історії футболу й мови не йшло про те, щоб будувати в Менхенгладбаху топ клуб – і Боруссія не просто поступалася тим же Шальке та Кельну, а поступалася безнадійно. Блукання регіональними лігами, причому за межами першої десятки навіть у своїй Регіональній лізі Захід – таким був рівень "жеребців".

Золота епоха: як у провінції зійшлися геніальний тренер і велике покоління

Національний чемпіонат у Німеччині почав розігруватися в сезоні-1963/64 – і історичну першу перемогу здобув Кельн. Боруссія, тим часом, посіла восьме місце в "Оберлізі Вест" – регіональному турнірі, де її обійшов навіть другий клуб Кельна (знаєте взагалі такий? Вікторія називається!).

Навряд чи хтось міг припустити, що пройде зовсім небагато – і ще при багатьох гравцях у цих же командах "жеребці" змусять "козлів" ковтати пил за собою.

Саме в 1963-му до роботи приступив Генесс Вайсваллер – колишній футболіст Кельна та асистент головного тренера у збірній Німеччини. Власне, його в Менхенгладбаху і тренував Зепп Гербергер – людина, яка привела збірну до перемоги на ЧС-1954, чий авторитет у країні був просто безмежним.

Вайсваллер любив атакувальний футбол, але ще важливіше, що він любив працювати з молоддю – і до "жеребців" приходив, щоб розкрити таланти.

Неможливо описати словами те обожнювання, яке відчували німці двох-трьох поколінь до Гюнтера Нетцера.

Бекенбауер виграв більше, але більше любили Нетцера. "Десятка" збірної та Боруссії вирізнялася фантастичним баченням поля, технікою, умінням не тільки вирішувати завдання, а й дарувати красу. При цьому з вирішенням завдань теж було, м'яко кажучи, непогано: з Нетцером на полі бундестім виграла Євро-1972 і ЧС-1974, а Боруссія...

На поле Нетцер почав виходити одночасно з призначенням Вайсваллера: у сезоні-1963/64. У ньому, як я вже писав вище, "жеребці" посіли восьме місце в регіональній лізі. Але вже в наступному сезоні, на початку якого Гюнтеру виповнилося 20, Боруссія вийшла в еліту з першого місця.

Безумовно, допомогло дорослішання іншого юніора: того самого Юппа Гайнкеса, який у наступному столітті виграє требл з Баварією. Він був бомбардиром і вже в дебютному сезоні забив 30 м'ячів.

Далі – Бундесліга, один сезон на адаптацію (хто знає: може, у англійців донині не було б місця на ЧС, якби Боруссія посіла в Бундеслізі-1965/66 вище 13-го місця і Нетцер поїхав би на ЧС) – і розквіт у статусі однієї з найсильніших команд світу.

У сімдесяті "жеребці" виграли п'ять чемпіонських титулів, доходили до фіналу Кубку чемпіонів і були справжньою династією.

У 1977-му Боруссія обіграла у півфіналі Кубку чемпіонів саме Динамо

Їх розібрали на частини: Нетцера переманив Реал, Вайсваллера – Барселона. Але їм вдавалося виростити одну команду з-під іншої: Удо Латтек, один із найвидатніших тренерів в історії футболу, після Баварії влаштувався саме в Менхенгладбаху і привів команду до двох чемпіонських титулів.

Клуб став серйозною силою і на ринку: так, єдиний данець, який вигравав Золотий м'яч, Аллан Сімонсен, відіграв у Боруссії сім сезонів і отримав "голденболл" саме у футболці з ромбом.

І, звичайно, академія. Дуже рідко футбольний бог настільки щедро обдаровує талантами провінційну команду. Коли збірна Німеччини виграла ЧС-1974, у її складі було п'ять "жеребців" – і Нетцер, який приїхав із Реала, його просто смішно було б не пов'язувати з Менхенгладбахом.

Крім згаданого вище Хайнкеса, який і донині залишається найкращим бомбардиром в історії клубу, це були "тер'єр" Берті Фогтс – захисник, якого Олег Блохін називав найскладнішим суперником у кар'єрі; півзахисники Райнер Бонхоф і Герберт Віммер, а також воротар Вольфганг Клефф.

У складі грали лише Бонхоф і Фогтс, але для Бундесліги це були видатні гравці. Усі – вихованці Боруссії, причому Віммер із Фогтсом провели в ній усю кар'єру.

Тут і зараз: застій, чемпіон світу на чолі

За великим рахунком, саме поява на футбольному Олімпі ознаменувала нову віху в історії німецького футболу. Тепер його зірками були люди, не спотворені війною – і які виходили не помирати заради перемоги, а грати.

Нетцер, який зовні нагадував Жерара Депардьє, став плейбоєм для цілого покоління, ідеї найсучасніших тренерів покоління дозволили Боруссії стати улюбленицею мільйонів навіть за межами Німеччини – а вже в місті Боруссія з відривом найважливіше, що є.

Ті часи давно минули, Боруссія вже давно вирішує зовсім інші завдання. Діти XXI століття застали ще дуже непогану епоху: з 2012-го по 2021-й "жеребці" незмінно фінішували у верхній половині таблиці, Люсьєн Фавр та його послідовники зробили видатну роботу.

А дуже багато років між завершенням кар'єри Фогтса і приходом Фавра (який, до речі, цього сезону й сам завершив кар'єру) Боруссія проводила або в найзапеклішій боротьбі за виживання, або взагалі у Другій Бундеслізі.

Боруссія сильна як ферма. Тільки з останніх зірок вона виростила Марк-Андре тер Штегена для Барселони, Марко Ройса для Дортмунда, Граніта Джаку для Арсенала, Яна Зоммера для Баварії, Маркуса Тюрама для Інтера.

Цей статус у сучасному світі теж дуже почесний, Лілль із Бенфікою не дадуть збрехати – і виходячи з цього, розумним виглядає як вибір Коноплі, так і рішення Шахтаря відпустити гравця вільним агентом, але за 50% від наступного продажу.

Правда, в останні роки у Боруссії виявилися проблеми і з відповідністю статусу житниці. Всі ми розуміємо, що такі клуби повинні не просто розкривати таланти, а й продавати їх якомога дорожче.

Так ось, Тюрам пішов безплатно, Зоммер – за смішні 9 млн євро. Результати теж дедалі гірші: минулий сезон став п'ятим поспіль, який "жеребці" закінчили у другій половині таблиці, причому в сезонах-2023/24 та останньому реально ризикували вилетіти.

Символ застою – той самий Бонхоф, який зараз обіймає посаду президента. Легендарний, великий, 74-річний чемпіон світу-1974 покликаний закрити амбразуру в складний момент. Президентом його було обрано лише два роки тому, і він став – це може вас здивувати – першим ексгравцем клубу на цій посаді.

Він змінив ще більш літнього Рольфа Кенігса, який керував клубом попередні 20 років і, очевидно, приніс багато хорошого, але йшов на тлі застою. Бонхоф і поводиться як проміжна величина. Спочатку він довго-довго тримав Герарда Сеоане, який після двох провальних сезонів розпочав третій. А потім, коли "жеребці" почали грати як явний аутсайдер, Сеоане замінив простий тренер молодіжки, Ойген Поланскі.

Клуб у підсумку уникнув вильоту, але з Поланскі, що логічно, команда близька до глухого кута. Ойген, який сам кілька десятиліть тому виріс з академії Менхенгладбаха і грав за першу команду, надав імпульс незабаром після призначення.

У результаті серії з чотирьох перемог і нічиєї з Лейпцигом у п'яти турах. Але коли до нового тренера звикли і свої, і чужі, виявилося, що нічого, крім "бий-біжи" з надією на героїв штрафних (про них нижче), він запропонувати не здатний.

З 11 січня по 3 травня Менхенгладбах здобув усього дві перемоги. Ризик вилетіти маячив на горизонті – і, нехай навіть вирішити цю задачу вдалося у всіх сенсах слова красиво (саме в тій грі з найкрасивішим перформансом вдалося обіграти Дортмунд), питання до Поланскі залишаються. Контракт з ним підписано до 2028 року, але ймовірність його відставки влітку далеко не нульова.

Ключові персонажі: новий тер Штеген, конкурент із США і... фанати

Ті самі герої штрафних – це Моріц Ніколас і Харіс Табакович. Перший – воротар, щодо якого, попри кризу всієї команди, висувають претензії Нагельсманну.

Як ви могли помітити раніше, у Менхенгладбаху знаються на воротарському мистецтві – і в потрібний момент це стало останнім аргументом королів.

Вихованець клубу, який пройшов чотири (!) оренди, грав у нідерландській Роді, провів блискучий сезон, самотужки врятував "жеребців" від поразки в багатьох матчах і за низкою показників був найкращим у всій лізі.

Зараз багато хто шкодує Бауманна, який грав у складі бундестім всі останні матчі, але з поверненням Ноєра, швидше за все, буде запасним на ЧС – але, думаю, набагато прикріше Ніколасу, який через "воротаря республіки", швидше за все, випав із трійки.

А Табакович – трохи олдскульний, але від цього не менш ефективний герой штрафного майданчика суперника. 13 м'ячів, що достатньо для восьмого місця в гонці бомбардирів – чудовий сезон, і дуже шкода, що в останній грі перед ЧС швейцарець отримав травму. Втім, у контексті Боруссії важливіше, що ця гра була справді останньою для гравця за "жеребців".

Харіс і був у Менхенгладбаху в оренді. Його взяли в оренду через травму основного форварда Тіма Кляйндінста – і так, Тім уже відновився, але... Судіть самі.

Влітку клуб втрачає провідного бомбардира та важливого гравця центру поля – Рокко Райтц за 20 мільйонів євро вже перейшов до Лейпцига. Тренер – найменш досвідчений у лізі. Ніхто не знає, чи зможе Кляйндінст після важкої травми утримувати колишній (безумовно, високий) рівень.

В обороні й раніше було решето, і не факт, що Ніколас зможе і надалі тримати супертоп-рівень. Бонхоф планує переобратися навіть на виборах 2027 року – і навіть якщо його не оберуть, найближчий рік, швидше за все, він зберігатиме посаду.

Чекаємо, звичайно, на нові підкріплення, але загалом Конопля переходить у глибоко депресивну команду. Конкурентів у нього мало, з правих захисників є лише один американець Джо Скаллі – і той, з огляду на небажання продовжувати контракт, з великою ймовірністю буде проданий вже цього літа.

З іншого боку, зараз немає передумов, щоб Конопля з новим клубом вирішував більш серйозні завдання, ніж уникнення вильоту з Бундесліги.

Найважливіше, що варто пам'ятати, на мій погляд, в іншому. Конопля вже раніше вляпувався в дурні історії – нехай і побічно пов'язані з фанатами, але тим не менше. Так ось, у Менхенгладбаху йому варто пам'ятати, що саме до фанатів потрібно виявляти максимальну повагу. Саме вони, а не тренер чи якийсь гравець – головна гордість клубу.

Після будівництва в 2004 році 54-тисячного "Боруссія-Парку" в нековідні часи середня відвідуваність "жеребців" ніколи не падала нижче 40 тисяч глядачів. При цьому 40335 глядачів на грі – це відвідуваність сезону у Другій бундеслізі! В еліті, як правило, за 50 тисяч, тобто понад 850 тисяч проданих квитків щорічно.

Названий на честь ченців століття тому – відомий десятиліттями як Боруссія. Завдяки часам Нетцера та Гайнкеса "жеребці" й самі стали майже релігійним об'єктом. Як би погано не грала команда, фанати, 90% яких і не бачили ніколи Боруссію першою, заповнюють трибуни.

У цьому місті немає нічого важливішого за футбол, вболівальники роблять цей клуб великим – та й президент із тренером, які виросли тут, напевно можуть назвати себе одними з них.

Коноплі випала честь стати частиною середньої команди, але великого клубу.