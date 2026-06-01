Дружина зірки збірної України гучно відсвяткувала трансфер у Бундеслігу: ефектна фотосесія на озері в Італії

Схоже, трансфер Юхима Коноплі до німецької Боруссії Менхенгладбах став приводом для святкування не лише для самого футболіста, а й для його дружини.

Після того як 26-річний захисник збірної України офіційно став гравцем клубу Бундесліги, його обраниця Анастасія Конопля вирішила відзначити цю подію по-своєму.

Українка вирушила до Італії, де влаштувала атмосферну фотосесію на тлі одного з найвідоміших озер країни.

На опублікованих в Instagram кадрах Анастасія насолоджується прогулянкою човном, позує на мальовничому узбережжі та демонструє стильні літні образи.

Нагадаємо, українець перейшов на правах вільного агента. Проте контракт Коноплі з Шахтарем спливав уже після завершення трансферного вікна (30 вересня), тому, ймовірно, чемпіони України отримали певну компенсацію за дострокове розірвання угоди.

Конополя підписав контракт із Боруссією Менхенгладбах на три роки – до кінця червня 2029 року.