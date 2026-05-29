Спортдир Боруссії Менхенгладбах: Конопля здатен принести свої лідерські якості

Спортивний директор Боруссії Менхенгладбах Роувен Шрьодер прокоментував підписання українського захисника Юхима Коноплі.

Слова фахівця наводить пресслужба німецького клубу.

"Юхим – фізично сильний фланговий захисник, який завжди готовий віддати всього себе. Він здатен принести багато активності та лідерських якостей, яких набув у статусі регулярного гравця основи чинних чемпіонів України, включно з матчами в Лізі чемпіонів і за національну збірну", – заявив Шрьодер.

Нагадаємо, Конопля підписав із Боруссією Менхенгладбах контракт на три роки – до кінця червня 2029 року.

Німецький клуб стверджує, що 26-річний українець перейшов на правах вільного агента. Проте контракт Коноплі з Шахтарем спливав уже після завершення трансферного вікна (30 вересня), тому, ймовірно, чемпіони України отримали певну компенсацію за дострокове розірвання угоди.