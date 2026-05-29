Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Спортдир Боруссії Менхенгладбах: Конопля здатен принести свої лідерські якості

Олег Дідух — 29 травня 2026, 12:54
Спортдир Боруссії Менхенгладбах: Конопля здатен принести свої лідерські якості
Юхим Конопля
ФК Боруссія Менхенгладбах

Спортивний директор Боруссії Менхенгладбах Роувен Шрьодер прокоментував підписання українського захисника Юхима Коноплі.

Слова фахівця наводить пресслужба німецького клубу.

"Юхим – фізично сильний фланговий захисник, який завжди готовий віддати всього себе. Він здатен принести багато активності та лідерських якостей, яких набув у статусі регулярного гравця основи чинних чемпіонів України, включно з матчами в Лізі чемпіонів і за національну збірну", – заявив Шрьодер.

Нагадаємо, Конопля підписав із Боруссією Менхенгладбах контракт на три роки – до кінця червня 2029 року.

Німецький клуб стверджує, що 26-річний українець перейшов на правах вільного агента. Проте контракт Коноплі з Шахтарем спливав уже після завершення трансферного вікна (30 вересня), тому, ймовірно, чемпіони України отримали певну компенсацію за дострокове розірвання угоди.

Боруссія Менхенгладбах Юхим Конопля

Боруссія Менхенгладбах

Велична історія, батьківщина тер Штегена, застій прямо зараз: у який клуб перейшов Конопля
Не можу описати, що зараз відчуваю. Конопля прокоментував перехід у Боруссію Менхенгладбах
Боруссія Менхенгладбах оголосила про підписання захисника збірної України
Боруссія підпише захисника Шахтаря – інсайдер
Боруссія Менхенгладбах працює над підписанням Хедіри-молодшого

Останні новини