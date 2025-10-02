Туран прокоментував кадрові втрати Шахтаря напередодні матчу з Абердіном

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран оцінив кадрову ситуацію в команді напередодні старту Ліги конференцій.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Ми залишилися без Егіналду та Невертона через їхні травми. Як ви знаєте, Траоре та Аліссон раніше перенесли операції, тож вони також недоступні. Втрата чотирьох важливих гравців атаки, звісно, дуже нас засмучує, але іноді життя дає можливість знаходити нові рішення, і ми тут не для того, щоб плакати чи жалітися, як діти. Я тут не для цього, а для того, щоб знаходити рішення. Власне, саме для цього мене й призначили на цю посаду. Я і мій штаб не будемо цьому опиратися, навпаки, ми розглядаємо це як можливість навчатися і вдосконалюватися.

Як я вже сказав, Егіналду і Невертон зараз не з нами, Траоре й Аліссон недоступні через операції. Вони не допоможуть нам і протягом решти першої половини цього сезону. Після цього періоду ми вже побачимо, коли вони зможуть повернутися до нас", – розповів Туран.

Матч між Шахтарем і Абердіном відбудеться 2 жовтня в Шотландії. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньо.