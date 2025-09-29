Ліга конференцій. Абердін – Шахтар: онлайн-трансляція

Донецький Шахтар зіграє з шотландським Абердіном у межах першого туру основного раунду Ліги конференцій УЄФА. Поєдинок запланований на четвер, 2 жовтня.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Піттодрі" у шотландському місті Абердін. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу в цій публікації.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньйо.