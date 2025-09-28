Українська правда
Микола Дендак — 28 вересня 2025, 13:20
Абердін програв у чемпіонаті напередодні гри проти Шахтаря в Лізі конференцій
Шотландський Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Обидва голи Абердін пропустив у компенсований до другого тайму час. Це була вже 5-та поразка колективу: у команди лише 1 очко та останнє місце в чемпіонаті.

Востаннє Абердін перемагав ще 16 серпня у матчі Кубку ліги. Це була єдина перемога шотландського колективу в поточному сезоні.

Зауважимо, що наступний поєдинок Абердін зіграє проти донецького Шахтаря. Зустріч відбудеться в межах 1 туру основного етапу Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Шахтар сьогодні, 28 вересня, зіграє проти Руха в межах 7-го туру УПЛ. "Гірники" у випадку перемоги можуть обійти Динамо у турнірній таблиці.

