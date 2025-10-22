Буде важкий матч: Туран – про поєдинок з Легією

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран оцінив протистояння з Легією у межах 2 туру основного етапу Ліги конференцій.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Завтра на нас чекає складна гра, попри те, що, здається, ми тут приймаємо суперника. Ми їхали сюди 10 годин. Це важливий суперник, і я вважаю, що їхнє місце в турнірній таблиці не відображає реальності. Це не зовсім показово, адже за багатьма статистичними показниками в лізі вони серед найкращих. Ми маємо велику повагу до цього суперника, маємо велику повагу до їхньої футбольної культури. Завтра буде справді важкий матч, і я думаю, це чудова можливість випробувати наших молодих гравців і побачити їхній справжній рівень", – сказав він.

Також тренер відреагував на можливий відхід наставника польського клубу та оцінив готовність до стартового складу суперника.

"У них дуже сильний головний тренер, якого ми дуже поважаємо, і він досяг великих успіхів у своїй кар’єрі. Маємо до них велику повагу, тому зосереджуємося лише на грі, як я вже сказав. Але, якщо завтра з’являться якісь новини, щось нове, ми також будемо готові до цього на полі. Чи очікую завтра на найсильніший склад Легії чи розраховую на ротацію? Скажу чесно, ми готувалися до обох сценаріїв. Не знаємо, можливо, після поразки в чемпіонаті вони спробують відреагувати або ж продовжать з тією ж філософією, що й у першому матчі. Незалежно від цього, у Легії дуже хороший склад, у них гарні гравці. Не має значення, які 11 футболістів вийдуть завтра, ми готові до обох варіантів, але, відверто кажучи, я також очікую певних змін у складі завтра", – сказав Туран.

Поєдинок запланований на четвер, 23 жовтня. Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, Польща. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Команди зустрічалися між собою лише двічі ще у 2006 році в Лізі чемпіонів. Тоді "гірники" здобули дві перемоги.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.