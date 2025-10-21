Шахтар – Легія: де дивитися матч 2-го туру Ліги конференцій
ФК Шахтар
Донецький Шахтар в номінально домашньому матчі зіграє проти польської Легії в межах другого туру Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.
Поєдинок запланований на четвер, 23 жовтня. Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, Польща. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
Зауважимо, що команди зустрічалися між собою лише двічі ще у 2006 році в Лізі чемпіонів. Тоді "гірники" здобули дві перемоги.
Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.