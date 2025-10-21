Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар – Легія: де дивитися матч 2-го туру Ліги конференцій

Микола Дендак — 21 жовтня 2025, 10:01
Шахтар – Легія: де дивитися матч 2-го туру Ліги конференцій
ФК Шахтар

Донецький Шахтар в номінально домашньому матчі зіграє проти польської Легії в межах другого туру Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Поєдинок запланований на четвер, 23 жовтня. Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, Польща. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Зауважимо, що команди зустрічалися між собою лише двічі ще у 2006 році в Лізі чемпіонів. Тоді "гірники" здобули дві перемоги.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.

Легія Шахтар Донецьк де дивитися Ліга конференцій 2025/26

Шахтар Донецьк

Динамо повторює антирекорд, Шахтар і з п'ятої спроби не може забити Поліссю. Підсумки 9-го туру УПЛ
Шахтар веде переговори з бразильським клубом відносно продажу свого захисника
Кривбас скористався осічками Шахтаря та Динамо: турнірна таблиця УПЛ після 9-го туру
Марлон прокоментував нічию Шахтаря та Полісся в 9-му турі УПЛ
Помічник Турана пояснив, чому показав Ротаню середній палець

Останні новини