Туран: Усі перемоги в Європі важливі для мене
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран оцінив перемогу над ісландський Брейдабліком (2:0) у 3 турі Ліги конференцій.
Цитує наставника пресслужба
"Усі перемоги у Європі важливі для мене, тому зараз я дуже щасливий. Що стосується позитивних моментів у матчі: на полі було багато молодих футболістів, ми контролювали гру так, як хотіли, та впливали на її перебіг, добре володіли м'ячем, демонстрували терпіння, відданість нашій системі та гарну реакцію.
Ми поставилися до гри дуже серйозно – і це було надзвичайно важливо для нас. Футболістам, які довгий час не виходили на поле, доводиться нелегко.
Щодо негативних моментів і того, що можна покращити: ми можемо додати більше креативу у фінальній третині, краще діяти один на один, покращити перші дотики й забігання. Ми можемо бути більш рішучими у третій зоні, але, звісно, це нелегко. Я дуже радий перемозі і хочу ще раз привітати свою команду та гравців", – сказав Туран.
Також тренер відповів на запитання, чи залишився він задоволений грою команди.
"Я вже говорив про ті аспекти, якими я задоволений, і ті, якими незадоволений. Щодо реакції, контролю гри – я задоволений. Але деякі наші рішення в атаці потребують покращення. Це стосується перших дотиків та ситуацій сам на сам.
Я не думаю, що деяким гравцям бракує мотивації, бо, як я вже казав, це нелегко. Ця команда раніше грала єврокубкові матчі перед 40–50 тисячами глядачів, а зараз грає перед 1–2 тисячами. Незалежно від усього, футбол красивий саме з уболівальниками, бо коли ти дуже втомлений, іноді потрібні фанати, щоб підштовхнути тебе. Тому я вважаю, що найменше, чим я можу дорікати своїм гравцям, так це відсутністю мотивації", – зазначив Туран.
Матч Шахтар – Брейдаблік завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:0.
Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії.