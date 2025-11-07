Туран: Усі перемоги в Європі важливі для мене

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран оцінив перемогу над ісландський Брейдабліком (2:0) у 3 турі Ліги конференцій.

Цитує наставника пресслужба

"Усі перемоги у Європі важливі для мене, тому зараз я дуже щасливий. Що стосується позитивних моментів у матчі: на полі було багато молодих футболістів, ми контролювали гру так, як хотіли, та впливали на її перебіг, добре володіли м'ячем, демонстрували терпіння, відданість нашій системі та гарну реакцію.

Ми поставилися до гри дуже серйозно – і це було надзвичайно важливо для нас. Футболістам, які довгий час не виходили на поле, доводиться нелегко.

Щодо негативних моментів і того, що можна покращити: ми можемо додати більше креативу у фінальній третині, краще діяти один на один, покращити перші дотики й забігання. Ми можемо бути більш рішучими у третій зоні, але, звісно, це нелегко. Я дуже радий перемозі і хочу ще раз привітати свою команду та гравців", – сказав Туран.