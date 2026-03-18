Очікуємо агресивної гри: Марлон поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти Леха в 1/8 Ліги конференцій

Захисник Шахтаря Марлон поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти Леха в 1/8 фіналу Ліги конференцій, наголосивши, що це протистояння буде фіналом для обох команд.

Його слова наводить пресслужба "гірників".

"Усі розуміють, що завтра на нас чекає великий матч. Це фінал і для нас, і для них. Поважаємо суперника й, безумовно, зробимо все можливе, щоб перемогти. Лех – це сильна команда, яку ми дуже поважаємо. Знаємо, що завтра вони вийдуть пресингувати й гратимуть на результат. Але ми дотримуватимемося того, що робили протягом цього сезону.

Так, перший матч був непростий, адже атмосфера, усе навколо створювало труднощі. Але й підтримка Шахтаря була на хорошому рівні. Звісно, очікуємо агресивної гри. Будемо до цього готові і намагатимемося зберегти свій стиль", – сказав Марлон.

Матч-відповідь між Шахтарем та Лехом відбудеться вже завтра, 19 березня. Початок о 22:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, що перша гра між командами завершилась перемогою "гірників" з рахунком 3:1. Тоді крапку в поєдинку поставив Ісаке Сілва. Він забив гол ударом через себе. Те взяття воріт визнали найкращим за підсумками тижня в Лізі конференцій