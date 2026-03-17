Визначено бригаду суддів на матч Ліги конференцій Шахтар – Лех

Олег Дідух — 17 березня 2026, 14:04
Сандер Ван дер Ейк
Getty Images

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій між донецьким Шахтарем і польським Лехом (Познань) обслужить нідерландська бригада суддів на чолі з Сандером Ван дер Ейком.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Йому допомагатимуть лайнсмени Ренс Блумінк і Стефан де Гроот. Четвертий арбітр – Марк Нагтегаал. Арбітри VAR також представляють Нідерланди: головним буде Клей Руперті, його асистент – Річард Мартенс.

Матч Шахтар – Лех відбудеться у четвер, 19 березня, у Кракові. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Перший матч у Познані завершився перемогою Шахтаря з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося про те, що українська бригада на чолі з Миколою Балакіним отримала призначення на матч Ліги конференцій Страсбур – Рієка.

