Успіх треба закріпити: прев'ю матчу-відповіді 1/8 фіналу Шахтар – Лех

У четвер, 19 березня, донецький Шахтар зіграє матч-відповідь проти познанського Леха у межах 1/8 фіналу Ліги конференцій після перемоги 3:1 у першій грі.

Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю зустрічі та оцінити перспективи "гірників" на другу перемогу над польським суперником.

У якому стані до матчу підходить Шахтар

Донеччани цими вихідними здобули трудову перемогу над Металістом 1925 у межах УПЛ – долю матчу вирішив гол Педріньйо з пенальті, який заробив Траоре. Форвард хоча й пішов з поля без забитого м'яча, але був корисним – і 11-метровий удар заробив, і непогано віддавав на того-таки Педріньйо та Очеретька, які не могли приборкати м'яча у відповідальний момент.

Загалом дивним виглядає рішення поставити цей матч у неділю, коли єдиний представник України в єврокубках гратиме у четвер – цілком логічно Шахтар грав у "економ-режимі" й свого таки досяг – три очки є три очки.

У матчі-відповіді навряд чи можна очікувати на енергійний футбол від донецького колективу, який має чудовий гандикап у два м'ячі. До того ж Турану потрібно розв'язувати проблеми в обороні, аби не втратити цю перевагу – проти Леха точно не зіграє Валерій Бондар (перебір жовтих карток) та Микола Матвієнко (травма).

Що там Лех?

"Залізничники" того ж дня грали проти лідера Екстракляси Заглембе, здобувши мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу Ісака – автора єдиного м'яча у ворота Шахтаря в першому матчі.

З огляду на 1:3 від Шахтаря в першому матчі та однакову кількість очок в чемпіонаті Польщі із лідером, можна припускати сценарій, за якого виліт з Ліги конференцій не дуже засмутить Лех – на горизонті майорить боротьба за чемпіонство та шанс захистити титул.

Чи буде віддавати головний тренер Леха Фредеріксен пріоритет якомусь турніру – питання відкрите та навряд чи дискусійне, але команда точно буде атакувати, а Мікаель Ісак знаходиться у шикарній формі, наколотивши в усіх турнірах вже 26 м'ячів – це та проблема, яку майбутній парі центральних захисників Шахтаря треба буде вирішувати.

Історія зустрічей

Сезон-2025/26 став для команд історичним в контексті спільної єврокубкової історії, адже до цього команди грали між собою лише у товариських матчах, три з яких виграли "гірники".

31.01.2019 Лех – Шахтар 0:3

25.01.2020 Лех – Шахтар 0:1

21.01.21 Шахтар – Лех 1:1

25.01.2024 Шахтар – Лех 3:1

15.03.2026 Лех – Шахтар 1:3

Хто розсудить матч

Головним арбітром поєдинку виступить представник Нідерландів Сандер ван дер Ейк, для якого це буде дебютна гра за участю українських клубів на дорослому рівні – раніше він обслуговував матч Руха U-19 проти Галатасарая у 2022 році – 3:1 на користь львів'ян.

Допомагатимуть на лініях Ейку Ренс Блумінк та Стефан де Гроот. За систему ВАР відповідатимуть Клей Руперті та помічник Річард Мартенс.

Після перемоги над Металістом 1925 Педріньйо відзначив важливість весняного відрізка для Шахтаря та зауважив, що попри перемогу в Познані – у парі ще нічого не вирішено.

"Упевнений, що ми добре попрацюємо й відновимося, бо розуміємо, що нічого не вирішено, буде ще один складний поєдинок. Але це дуже важлива гра для нас, ми сподіваємося перемогти, щоб пройти далі й продовжувати розвиватися", – заявив бразилець.

Також Арда Туран одразу після тріумфу в Польщі розповів, що Лех здатен відіграти відставання у два м'ячі.

"Лех може відігратися у другому матчі. Ми повинні з повагою ставитися до чемпіонів Польщі та правильно діяти на полі, тому що ми дуже молода команда. Вони здатні повернутися в боротьбу. Коли Барселона зробила камбек з 0:4 проти ПСЖ, я був там – на полі. Тож у мене є такий досвід ще з часів, коли я був гравцем", – казав фахівець.

Де дивитись Шахтар – Лех

Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Прогноз автора: мінімальна перемога Шахтаря.