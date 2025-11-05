Туран: Ліга конференцій – одна із головних цілей Шахтаря
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран назвав цілі команди у Лізі конференцій перед матчем із Брейдабліком
Цитує наставника пресслужба клубу.
"У минулому матчі Ліги конференцій ми зазнали поразки від Легії і тепер хочемо показати реакцію після тієї гри. Завтра вийдемо на поле, щоб продемонструвати свій найкращий рівень.
Дехто з наших футболістів – це майбутнє Шахтаря, тому я з нетерпінням очікую завтрашнього протистояння, щоб побачити рівень гри та команду. Намагатимемося додавати та діяти впевнено на полі. Прагнемо здобути перемогу, адже Ліга конференцій також одна із наших головних цілей. Спробуємо передати цей позитивний запал на полі завтра.
Наша мрія – увійти до першої вісімки, але у футболі можливо все. Якщо нам доведеться зіграти додатковий раунд, тобто плейоф, я вірю, що ми зможемо пройти далі. Але, звісно, головна мета – завершити турнір у першій вісімці", – сказав Туран.
Матч з Брейдабліком відбудеться у четвер, 6 листопада. Зустріч пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, Польща. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.
Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії. Після двох турів Шахтар має у доробку три залікові пункти та посідає 17 сходинку в турнірній таблиці ЛК.