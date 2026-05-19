Шахтар продовжив контракт із бразильським захисником Марлоном Сантосом

Шахтар оголосив про підписання нового контракту з оборонцем Марлоном Сантосом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода між "гірниками" та бразильським захисником діятиме до 30 червня 2028 року.

Марлон Сантос перейшов до Шахтаря влітку 2021-го й за пів року зіграв за команду 22 матчі. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну виступав на правах оренди за Монцу, Флуміненсе та ФК Лос-Анджелес.

У липні 2025 року вдруге став футболістом "гірників" і цього сезону провів 16 матчів, де віддав 2 гольові передачі. Разом із клубом бразилець став чемпіоном України (2026) та здобув Суперкубок України (2021).

Раніше Шахтар оголосив про продовження контракту з нападником Лассіною Траоре.