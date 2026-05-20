Шахтар лідирує у боротьбі за вінгера Кривбаса: гравцем також цікавляться клуби з Греції та Чехії – ЗМІ

Микола Літвінов — 20 травня 2026, 15:05
Глейкер Мендоса
ФК Кривбас

У підписанні контракту з венесуельським вінгером криворізького Кривбаса Глейкером Мендосою зацікавлені клуби з верхівки турнірної таблиці Української Прем'єр-ліги та низка європейських команд.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що у боротьбі за 24-річного нападника лідирує донецький Шахтар. "Гірники", на відміну від інших клубів, готові запропонувати найбільш предметну пропозицію за футболіста, а також виплатити клаусулу у розмірі трьох мільйонів євро, яка прописана у його контракті.

Крім того, Мендосою цікавляться й інші європейські команди, зокрема клуби із чемпіонату Чехії та Греції.

Глейкер Мендоса у поточному сезоні став найкращим гравцем УПЛ за системою гол+пас (11 забитих м'ячів та 9 асистів). Загалом у цьогорічній кампанії Мендоса провів за криворізький клуб 28 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко заявив, що жодної офіційної пропозиції клуб по трансферу Мендоси поки не отримував. 

