Туран анонсував тактичні зміни у Шахтарі
Головний тренер Шахтаря Арда Туран заявив, що він буде робити у клубі акцент на персональний пресинг та внесе зміни у захисну тактику.
Слова фахівця наводить Hurriyet.
"У мене є футбольний досвід. Я не розповідаю гравцям про те, у що сам не вірю й чого сам не робив. Щоб грати в цей футбол, потрібно бути у найкращій фізичній формі.
Далі – у мене є деякі принципи щодо захисту та атаки. У Шахтарі в порівнянні з Еюпспором ми більше робимо акцент на персональний пресинг, маємо варіативніші захисні схеми. Адже наші вінгери сильніші, тому ми шукаємо оборонні системи, де їм менше доведеться витрачатися фізично", – розповів Туран.
Раніше стало відомо, що "гірники" проводитимуть матчі кваліфікації до єврокубків у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице".
Путівку до кваліфікації Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.
Напередодні Шахтар оголосив склад футболістів, які вирушили на літні збори.