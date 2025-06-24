Туран анонсував тактичні зміни у Шахтарі

Головний тренер Шахтаря Арда Туран заявив, що він буде робити у клубі акцент на персональний пресинг та внесе зміни у захисну тактику.

Слова фахівця наводить Hurriyet.

"У мене є футбольний досвід. Я не розповідаю гравцям про те, у що сам не вірю й чого сам не робив. Щоб грати в цей футбол, потрібно бути у найкращій фізичній формі.

Далі – у мене є деякі принципи щодо захисту та атаки. У Шахтарі в порівнянні з Еюпспором ми більше робимо акцент на персональний пресинг, маємо варіативніші захисні схеми. Адже наші вінгери сильніші, тому ми шукаємо оборонні системи, де їм менше доведеться витрачатися фізично", – розповів Туран.