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Туран анонсував тактичні зміни у Шахтарі

Олександр Булава — 24 червня 2025, 21:55
Туран анонсував тактичні зміни у Шахтарі
Арда Туран
ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Арда Туран заявив, що він буде робити у клубі акцент на персональний пресинг та внесе зміни у захисну тактику.

Слова фахівця наводить Hurriyet.

"У мене є футбольний досвід. Я не розповідаю гравцям про те, у що сам не вірю й чого сам не робив. Щоб грати в цей футбол, потрібно бути у найкращій фізичній формі.

Далі – у мене є деякі принципи щодо захисту та атаки. У Шахтарі в порівнянні з Еюпспором ми більше робимо акцент на персональний пресинг, маємо варіативніші захисні схеми. Адже наші вінгери сильніші, тому ми шукаємо оборонні системи, де їм менше доведеться витрачатися фізично", – розповів Туран.

Раніше стало відомо, що "гірники" проводитимуть матчі кваліфікації до єврокубків у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице".

Путівку до кваліфікації Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.

Напередодні Шахтар оголосив склад футболістів, які вирушили на літні збори.

Шахтар Донецьк Арда Туран

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