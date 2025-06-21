Туран визначився зі складом Шахтаря на тренувальні збори у Словенії
Головний тренер Шахтаря Арда Туран обрав 31 гравця, які проходитимуть з командою літні тренувальні збори в словенському Брдо.
Про це інформує офіційний сайт "гірників".
Отож до нового сезону у Словенії готуватимуться наступні футболісти:
Воротарі: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай
Захисники: Дієго Арройо, Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Микола Огарков, Мар’ян Фарина
Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Кевін, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Педріньйо, Невертон
Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Кауан Еліас
В клубі зазначили, що Георгій Гочолеішвілі, який повертається з оренди, а також частина збірників приєднаються до команди в Словенії вже під час тренувальних зборів.
Окрім Гочолеішвілі, варто відзначити в складі команди і Олега Очеретька, який минулий сезон провів в оренді у львівських Карпатах. Традиційно на збір поїде і низка молодих гравців на чолі з перспективним Віктором Цукановим.
Цікаво, що з 31 гравця у списку – 17 українців та відразу 10 бразильців.
Раніше повідомлялося, що бразильський вінгер Кевін став найкращим гравцем донецького Шахтаря у сезоні 2024/25.