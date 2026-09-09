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Це буде важкий матч: Туран поділився очікуваннями від гри ПСВ – Шахтар у Лізі чемпіонів

Микола Літвінов — 9 вересня 2026, 20:20
Це буде важкий матч: Туран поділився очікуваннями від гри ПСВ – Шахтар у Лізі чемпіонів
Арда Туран
ФК Шахтар Донецьк

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран відзначив, що очікує високий рівень протистояння із нідерландським ПСВ в основному раунді Ліги чемпіонів. Окрім того, він заявив, що "гірники" в цьому матчі будуть раді представляти український народ.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Це буде важкий матч. Від імені своїх гравців хочу сказати, що ми раді бути тут і представляти український народ. Нідерланди мають чудову футбольну культуру.

ПСВ має чудові традиції виступів у Лізі чемпіонів і чудового головного тренера. Ми раді знову грати перед 50–60 000 уболівальників у Лізі чемпіонів".

Зауважимо, що матч між ПСВ та Шахтарем відбудеться у цей четвер, 10 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

З розкладом ігор "гірників" в основному раунді Ліги чемпіонів можна ознайомитись за посиланням.

Додамо, своїми думками щодо цього протистояння нещодавно поділився й наставник "червоно-білих" Петер Бос. 

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