Це буде важкий матч: Туран поділився очікуваннями від гри ПСВ – Шахтар у Лізі чемпіонів

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран відзначив, що очікує високий рівень протистояння із нідерландським ПСВ в основному раунді Ліги чемпіонів. Окрім того, він заявив, що "гірники" в цьому матчі будуть раді представляти український народ.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Це буде важкий матч. Від імені своїх гравців хочу сказати, що ми раді бути тут і представляти український народ. Нідерланди мають чудову футбольну культуру. ПСВ має чудові традиції виступів у Лізі чемпіонів і чудового головного тренера. Ми раді знову грати перед 50–60 000 уболівальників у Лізі чемпіонів".

Зауважимо, що матч між ПСВ та Шахтарем відбудеться у цей четвер, 10 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

З розкладом ігор "гірників" в основному раунді Ліги чемпіонів можна ознайомитись за посиланням.

Додамо, своїми думками щодо цього протистояння нещодавно поділився й наставник "червоно-білих" Петер Бос.