УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 5 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну п'ятого туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань, зокрема, футбольний оглядач "Чемпіона" Сергій Шаховець. Найкращим тренером за рішенням 38 експертів було визнано наставника Шахтаря Арда Турана.

Його підопічні здобули вольову перемогу над Карпатами з рахунком 2:1. До трійки також увійшли Младен Бартулович (Харків) та Руслан Ротань (Полісся).

Звання найкращого футболіста туру здобув Петер Ітодо. Центральний форвард Харкова відзначився дублем та асистом у поєдинку з Оболонню (5:0).

Символічна збірна 5 туру УПЛ: Ледвій (ЛНЗ) – Крупський (Харків), Муравський (ЛНЗ), Вілівальд (Кривбас), Михайличенко (Полісся) – Аліссон (Шахтар), Емерллаху (Полісся), Шевченко (Кривбас), Забергджа (Харків) – Ітодо (Харків), Краснопір (Полісся)

Наступний тур УПЛ стартує 11 вересня матчем Колос – Карпати. Він має розпочатись о 15:30.