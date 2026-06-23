Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Тухель: Збірній Англії є в чому додати, очікую іншої гри від команди

Олег Дідух — 23 червня 2026, 12:41
Тухель: Збірній Англії є в чому додати, очікую іншої гри від команди
Томас Тухель
Getty Images

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель зізнався, що задоволений далеко не всім у матчі першого туру ЧС-2026 проти Хорватії.

Слова німецького фахівця наводить The Guardian.

"Нам є в чому додати. У матчі з Хорватією ми занадто глибоко сідали в оборону. Сам по собі це не проблема, але ми зробили це занадто рано. В атаці ми були занадто зосереджені на індивідуальних діях і недостатньо використовували структуру.

Попри це, я чітко сказав команді – перемога була заслуженою. Було багато позитивних моментів, які потрібно зберегти. Але я очікую іншої гри від команди. Нам потрібно покращити структуру, особливо при грі з м'ячем, і краще нейтралізувати контратаки суперника ще до того, як вони стають небезпечними", – заявив тренер.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2026 Англія обіграла Хорватію 4:2. 23 червня у другому турі англійці зіграють із Ганою.

Томас Тухель збірна Англії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Томас Тухель

Тренер збірної Англії може не погодитися на зміни в розташуванні фотографів від ФІФА
Я не бачив власну команду: Тухель попросив ФІФА змінити розташування фотографів під час виконання гімну на ЧС-2026
Тухель оцінив перемогу збірної Англії на ЧС-2026: Нам було важко знайти ритм
Легенда МЮ підтримав несподіваний вибір тренера збірної Англії на ЧС-2026
Ми не були на тих позиціях: Тухель розкритикував перший тайм у виконанні збірної Англії проти Нової Зеландії

Останні новини