Тухель: Збірній Англії є в чому додати, очікую іншої гри від команди

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель зізнався, що задоволений далеко не всім у матчі першого туру ЧС-2026 проти Хорватії.

Слова німецького фахівця наводить The Guardian.

"Нам є в чому додати. У матчі з Хорватією ми занадто глибоко сідали в оборону. Сам по собі це не проблема, але ми зробили це занадто рано. В атаці ми були занадто зосереджені на індивідуальних діях і недостатньо використовували структуру.

Попри це, я чітко сказав команді – перемога була заслуженою. Було багато позитивних моментів, які потрібно зберегти. Але я очікую іншої гри від команди. Нам потрібно покращити структуру, особливо при грі з м'ячем, і краще нейтралізувати контратаки суперника ще до того, як вони стають небезпечними", – заявив тренер.