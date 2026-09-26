Шотландія та Словенія розписали нульову нічию у 1 турі Ліги націй

У суботу, 26 вересня, відбулася низка матчів першого туру Ліги націй УЄФА.

Розпочала день нульова нічия між Шотландією та Словенією у Лізі В. Хоч і "Тартанова армія" більше володіла ініціативою протягом гри, але зрештою командам таки не вдалося порадувати своїх вболівальників забитими м'ячами.

Ліга націй УЄФА

1-й тур, 26 вересня

Ліга B

Словенія – Шотландія – 0:0 (0:0)

Решта матчів ігрового дня розпочнуться пізніше. У Лізі А о 21:45 за київським часом Англія зіграє з Іспанією, а Чехія прийматиме Хорватію.

У Лізі В гратимуть Північна Македонія – Швейцарія о 21:45. Також відбудеться низка поєдинків у Лізі С о 19:00 (Болгарія – Люксембург, Ісландія – Естонія, Сан-Марино – Фінляндія, Фарерські острови – Казахстан) та 21:45 (Словаччина – Молдова).

Нагадаємо, що у попередніх матчах 1-го туру турніру за 25 вересня Україна перемогла Угорщину, Бельгія здолала Італію, а Грузія програла Північній Ірландії.