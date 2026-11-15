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Чорногорія із дублем Крстовича розгромила Кіпр, Вірменія та Латвія зіграли внічию у 6 турі Ліги націй

Микола Літвінов — 15 листопада 2026, 18:35
Чорногорія із дублем Крстовича розгромила Кіпр, Вірменія та Латвія зіграли внічию у 6 турі Ліги націй
УЄФА

У неділю, 15 листопада, відбулася низка матчів 6-го туру групового етапу Ліги націй сезону-2026/27.

Розпочався ігровий день з розгромної перемоги Чорногорії над Кіпром у Лізі С. Спершу відзначився швидким голом Осмаїч. Вже після перерви господарі відновили паритет завдяки пенальті, яке реалізував Піттас.

Утім, до завершення другого тайму чорногорці загнали ще три м'ячі у ворота суперників. Дублем відзначився Крстович, а ще один гол забив Вукотич.

Натомість Латвія та Вірменія розійшлися миром, не забивши жодного голу протягом зустрічі.

Ліга націй УЄФА – Ліга C
6 тур, 15 листопада

Кіпр – Чорногорія – 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Осмаїч, 1:1 – 52 Піттас (пен.), 1:2 – 58 Вукотич, 1:3 – 67 Крстович, 1:4 – 83 Крстович

Латвія – Вірменія – 0:0 (0:0)

Центральні протистояння в Лізі А розпочнуться о 21:45 за київським часом. Бельгія прийматиме Італію, Іспанія зіграє з Англією, Франція зустрінеться з Туреччиною, а Хорватія поміряється силами з Чехією. Окрім того, о 19:00 у Лізі C стартують ігри Білорусь – Албанія та Фінляндія – Сан-Марино.

Нагадаємо, що у матчах попередього туру Україна програла Північній Ірландії, Данія розгромила Португалію, а Грузія поступилась Угорщині. 

Ліга націй УЄФА

Ліга націй УЄФА

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