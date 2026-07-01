Англія – ДР Конго: відео голів 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026

У середу, 1 липня, відбувається матч 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому зустрічаються збірні Англії та ДР Конго.

Вже на 7 хвилині зустрічі Браян Кіпенга сенсаційно вивів Конго вперед, ідеально пробивши у нижній лівий кут воріт.

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Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє з Мексикою. На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом протистояння є команда Томаса Тухеля, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,27. Нічия – 5,50. Виграш африканців – 14,00.

Нагадаємо, Англія пройшла у плейоф з першого місця групи L, обігравши Панаму та Хорватію та зігравши внічию з Ганою. Конго ж вийшов у 1/16 фіналу з третього місця квартету К. У команди нічия з Португалією, поразка від Колумбії та перемога над Узбекистаном.

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