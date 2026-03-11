Сталися дуже рідкісні речі: тренер Тоттенгема пояснив заміну воротаря на початку матчу ЛЧ

Головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор поділився враженнями від поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико (2:5).

Слова наставника із пресконференції передає AS.

Він пояснив, чому не поставив у стартовий склад основного воротаря Вікаріо, а вже на 17-й хвилині випустив його замість Кінскі, коли рахунок був 0:3.

"Сталися дуже рідкісні речі. За 15 років тренерської роботи я ніколи так не робив. Це було необхідно, щоб зберегти гравця та команду. Неймовірна ситуація, нема чого коментувати. До матчу потрібно було ухвалювати рішення, під тиском на Вікаріо. Антонін теж дуже хороший – для мене це було правильне рішення. Після того, що сталося, я пояснив йому: він хороший воротар, але в такому великому матчі сталися ці помилки. Ми заплатили за початок гри: занадто багато тиску на нас, особливо в момент, коли ми вразливі", – сказав фахівець.

Хорватський наставник додав, що не хвилюється через можливе звільнення після серії невдалих матчів. Він також розповів, як на ранню заміну після двох "привозів" відреагував Антоні Кінскі.

"Він перепросив у команди. Гравці підтримують його, я теж. Він зрозумів момент і чому його замінили. Це дуже хороший воротар, ми всі разом. У Лізі чемпіонів таке трапляється", – резюмував Тудор.

Зазначимо, що після цієї гри Тоттенгем встановив найдовшу серію поразок в історії клубу. Вона вже складає шість матчів.

Наступний поєдинок лондонці проведуть 15 березня проти Ліверпуля. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.