Нам треба грати краще: Флік – про нічию в матчі Ньюкасл – Барселона

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про нічию своєї команди у протистоянні з Ньюкаслом (1:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує Marca.

Каталонці врятувались від поразки лише в компенсований час, завдяки реалізованому пенальті від Ламіна Ямаля. Німецький фахівець підкреслив, що в цій грі йому найбільше сподобався результат і він упевнений, що вдома його підопічні виступлять краще.

"Мене більше порадував результат. Ми не найкращим чином працювали з м'ячем. Без нього ми діяли добре, захищалися як команда. Це порадувало. На цьому стадіоні нелегко грати, враховуючи тиск і атмосферу. Під пресингом ми допустили багато помилок, треба додавати. Ми провели багато матчів. Нам треба грати краще. Позитивний момент – це результат. Вирвати цю нічию, програючи в один м'яч, це фантастика. Впевнений, що на "Камп Ноу" Барселона зіграє по-іншому", – сказав Флік.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 18 березня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Раніше німецький тренер розповідав, кого вважає гравцем одного рівня з Ламінем Ямалем. Він виділив 19-річного футболіста, якому пророкує велике майбутнє.