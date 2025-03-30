Це було дуже емоційно, – Тудор оцінив дебютну перемогу на чолі Ювентуса

Наставник Ювентуса Ігор Тудор оцінив перемогу над Дженоа в матчі 30 туру Серії А та відзначив силу суперника.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я дуже задоволений перемогою, адже Дженоа – серйозна команда. Ми мали лише два-три тренування перед грою, але мене вразив той ентузіазм, з яким Ювентус грав.

Фанати? Я чув їхні скандування, це дуже емоційний момент. Для цих це також дуже важлива перемога. Приємно, але зараз я зосереджений на наступному матчі", – розповів Тудор.