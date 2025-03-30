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Це було дуже емоційно, – Тудор оцінив дебютну перемогу на чолі Ювентуса

Володимир Максименко — 30 березня 2025, 09:50
Це було дуже емоційно, – Тудор оцінив дебютну перемогу на чолі Ювентуса
Ігор Тудор
Ювентус

Наставник Ювентуса Ігор Тудор оцінив перемогу над Дженоа в матчі 30 туру Серії А та відзначив силу суперника.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я дуже задоволений перемогою, адже Дженоа – серйозна команда. Ми мали лише два-три тренування перед грою, але мене вразив той ентузіазм, з яким Ювентус грав. 

Фанати? Я чув їхні скандування, це дуже емоційний момент. Для цих це також дуже важлива перемога. Приємно, але зараз я зосереджений на наступному матчі", – розповів Тудор.

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Нагадаємо, напередодні туринський колектив звільнив Тьяго Мотту та призначив Тудора на посаду головного тренера.

У наступному поєдинку "бьянконері" зіграють проти Роми – матч заплановано на 6 квітня, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше Тудор прокоментував своє призначення у Ювентус.

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