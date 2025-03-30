Це було дуже емоційно, – Тудор оцінив дебютну перемогу на чолі Ювентуса
Наставник Ювентуса Ігор Тудор оцінив перемогу над Дженоа в матчі 30 туру Серії А та відзначив силу суперника.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Я дуже задоволений перемогою, адже Дженоа – серйозна команда. Ми мали лише два-три тренування перед грою, але мене вразив той ентузіазм, з яким Ювентус грав.
Фанати? Я чув їхні скандування, це дуже емоційний момент. Для цих це також дуже важлива перемога. Приємно, але зараз я зосереджений на наступному матчі", – розповів Тудор.
Нагадаємо, напередодні туринський колектив звільнив Тьяго Мотту та призначив Тудора на посаду головного тренера.
У наступному поєдинку "бьянконері" зіграють проти Роми – матч заплановано на 6 квітня, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Раніше Тудор прокоментував своє призначення у Ювентус.