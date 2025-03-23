Ювентус оголосив про призначення Тудора новим головним тренером команди

Хорватський спеціаліст Ігор Тудор став новим головним тренером Ювентуса.

Про це повідомила пресслужба туринського клубу.

На цій посаді він змінив португальця Тіаго Мотту. Тудор пропрацює з командою до кінця сезону.

Igor Tudor is the new Head Coach of the Men’s First Team. Welcome, Igor!



Juventus thanks Thiago Motta for his work, passion and dedication during his time with the club. — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) March 23, 2025

Останнім місцем роботи хорвата був Лаціо, який він очолював близько трьох місяців та залишив через розбіжності у поглядах з Клаудіо Лотіто.

Раніше повідомлялося, що звільнення Мотти та його тренерського штабу обійдеться туринцям у 20 мільйонів євро. Саме така сума зафіксована в контракті фахівця на випадок втрати роботи до завершення другого сезону на чолі клубу.

Нагадаємо, фахівець очолив Ювентус влітку 2024 року після неймовірного сезону у Болоньї.

Наразі туринці посідають 5 місце в турнірній таблиці Серії А та вже припинили боротьбу в Лізі чемпіонів, не зумівши пробитися в 1/8 фіналу.