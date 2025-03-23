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Ювентус оголосив про призначення Тудора новим головним тренером команди

Олексій Мурзак — 23 березня 2025, 18:29
Ювентус оголосив про призначення Тудора новим головним тренером команди
Ігор Тудор
Getty Images

Хорватський спеціаліст Ігор Тудор став новим головним тренером Ювентуса.

Про це повідомила пресслужба туринського клубу.

На цій посаді він змінив португальця Тіаго Мотту. Тудор пропрацює з командою до кінця сезону.

Останнім місцем роботи хорвата був Лаціо, який він очолював близько трьох місяців та залишив через розбіжності у поглядах з Клаудіо Лотіто.

Раніше повідомлялося, що звільнення Мотти та його тренерського штабу обійдеться туринцям у 20 мільйонів євро. Саме така сума зафіксована в контракті фахівця на випадок втрати роботи до завершення другого сезону на чолі клубу.

Нагадаємо, фахівець очолив Ювентус влітку 2024 року після неймовірного сезону у Болоньї.

Наразі туринці посідають 5 місце в турнірній таблиці Серії А та вже припинили боротьбу в Лізі чемпіонів, не зумівши пробитися в 1/8 фіналу.

Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Ігор Тудор Тіаго Мотта

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