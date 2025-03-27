Тудор – про роботу в Ювентусі: Лише серцем матчі не виграти

Новий головний тренер Ювентуса Ігор Тудор висловився про своє призначення на посаду в туринський колектив та визначив основний напрямок своїх завдань.

Слова фахівця наводить Tuttosport.

"Я хочу, щоб гравці розважалися. Я хочу, щоб команда забивала багато. Я люблю, атакувати, але й пропускати не хочу. Треба працювати над всім. Мої команди грали й в три захисники, і в чотири. Я використовував персональний пресинг і зональний. Треба подивитися на команду, потім вирішувати. Серцем перемоги не здобувають. Якщо було б так, можна було б поставити тренером простого вболівальника. Потрібні мотивація, тактика, все", – розповів Тудор.

Окрім того, хорват прокоментував ситуацію із Влаховичем, який втратив місце в основному складі команди у Мотти.

"Влахович – дуже сильний гравець, я радий його тренувати. Він має все, щоб бути великим гравцем. Вони з Коло можуть грати разом. Коли гравець сильний, він може грати будь-де. Я намагатимусь знайти ідеальну позицію для кожного", – резюмував наставник туринців.

Наразі туринці посідають 5 місце в турнірній таблиці Серії А та вже припинили боротьбу в Лізі чемпіонів, не зумівши пробитися в 1/8 фіналу.

Перший матч Тудор на чолі Ювентуса проведе з Дженоа – зустріч відбудеться 29 березня о 19:00 за київським часом.

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