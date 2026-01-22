Українська правда
Це частина шляху, – Трубін про п'яту поразку Бенфіки у Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець — 22 січня 2026, 14:24
Анатолій Трубін
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував результат матчу своєї команди проти Ювентуса (0:2) у сьомому турі Ліги чемпіонів.

Відповідний допис з'явився в Instagram футболіста.

"Це частина шляху. Ми продовжуємо працювати і зосереджуємося на тому, що буде далі", – написав Трубін.

Зазначимо, що попри поразку, Анатолій Трубін та Георгій Судаков були визнані одними з найкращих у матчі з "б'янконері".

Після семи зіграних турів основного етапу Ліги чемпіонів Бенфіка посідає 29 сходинку в турнірній таблиці. В активі "орлів" шість очок. Команда Жозе Моурінью зазнала п'ять поразок та здобула дві перемоги.

Бенфіка все ще зберігає математичні шанси на вихід у плейоф. Для цього "орлам" потрібно перемогти Реал в останньому турі та очікувати на сприятливі результати конкурентів на потрапляння у топ-24.

Бенфіка Ліга чемпіонів Анатолій Трубін

