Ньюкасл, Барселона, Ювентус, Челсі та Атлетико гарантували собі плейоф Ліги чемпіонів: турнірна таблиця після 7 туру

Олексій Мурзак — 22 січня 2026, 00:48
У середу, 21 січня, завершився 7-й тур загального етапу Ліги чемпіонів. 

Зокрема, значно погіршила свої шанси на вихід у плейоф Бенфіка українців Георгія Судакова та Анатолія Трубіна, яка поступилася Ювентусу. 

Наразі "орли" мають лише 6 балів, однак теоретично ще можуть зачепитися за раунд стикових поєдинків. 

Водночас вже точно нижче 24 місця не опустяться Ньюкасл, Барселона, Челсі та Ювентус, які свої матчи виграли, а також Атлетико Мадрид, якому вистачило нічиєї з Галатасараєм.

Повністю втратили шанси навіть на стики Карабах, Айнтрахт, Славія та Вільярреал, які навіть у випадку перемог у заключному турі не зможуть гарантувати собі участь у наступному раунді турніру. 

З усіма результатами 2-го дня 7 туру можна ознайомитися ТУТ.

