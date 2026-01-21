Атлетико не зміг переграти Галатасарай, Карабах переміг Айнтрахт у 7 турі Ліги чемпіонів

У середу, 21 січня, низкою матчів продовжився 7-й тур загального етапу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26.

Так, у перших поєдинках ігрового дня Галатасарай вдома розійшовся миром з Атлетико, а Карабах здобув вольову перемогу над Айнтрахтом.

Пізніше, а саме о 22:00 за київським часом, відбудуться матч вечірнього слоту. Найцікавішим для українського вболівальника стане протистояння Ювентуса з Бенфікою, за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Ліга чемпіонів УЄФА-2025/26

Етап ліги, 7 тур, 21 січня

Галатасарай – Атлетико 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 4 Сімеоне, 1:1 – 20 Льоренте (аг)

Карабах – Айнтрахт Франкфурт 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Дуран, 1:1 – 10 Узун, 1:2 – 78 Шаїбі (пен), 2:2 – 80 Дуран, 3:2 – 90+4 Мустафазаде

Аталанта – Атлетик Більбао

Баварія – Рояль Уніон

Марсель – Ліверпуль

Ньюкасл – ПСВ

Славія – Барселона

Челсі – Пафос

Ювентус – Бенфіка

Як відомо, за підсумком першого ігрового дня 7 туру мадридський Реал, Інтер, Ліверпуль, Атлетико Мадрид, Спортинг та Тоттенгем доєднались до Баварії, ПСЖ, Манчестер Сіті, Аталанти та Арсенала в списку команд, що не зможуть опуститися нижче 24 місця, яке гарантує 1/16 турніру.