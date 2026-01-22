Українська правда
Попри поразку: Трубін та Судаков були визнані одними з найкращих у матчі проти Ювентуса у Лізі чемпіонів

Олексій Мурзак — 22 січня 2026, 00:22
Анатолій Трубін
Getty Images

Українські гравці Бенфіки Георгій Судаков та Анатолій Трубін були визнані одними з найкращих у складі "орлів" у матчі проти Ювентуса в межах 7 туру загального етапу Ліги чемпіонів, який завершився поразкою лісабонського клубу з рахунком 0:2.

Так, статистичний портал SofaScore поставив Трубіну оцінку 7,2, а Судакову 7,0, що стало 3-м та 4-м найкращим результатом серед усіх гравців Бенфіки, які були задіяні у поєдинку.

Раніше повідомлялось, що український голкіпер Бенфіки увійшов до десятки найдорожчих воротарів світу.

Напередодні Судаков та Трубін дізналися оцінки за проведений матч проти Ріу Аве, який відбувся в межах чемпіонату Португалії та завершився перемогою лісабонського клубу з рахунком 2:0.

