Трубін отримав особливу картку у футбольному симуляторі EA FC 26 за гол у ворота Реала

Історичний гол Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала отримав продовження вже у віртуальному футболі.

Розробники EA FC 26 відзначили українського голкіпера Бенфіки спеціальною карткою MOTM (Man of the Match) в режимі Ultimate Team.

Порівняно з базовою версією, Трубіну суттєво прокачали всі характеристики, а загальний рейтинг зріс одразу на 8 пунктів – до 88.

Особливу увагу фанатів привернули золоті плейстайли, а саме сейв ногами і точний удар головою. Другу навичку зазвичай отримують лише високі форварди на кшталт Олів'є Жиру, але українець і тут зумів відзначитись.

Завдяки таким характеристикам картка миттєво стала хітом у грі. Гравці скуповують її за максимальну ціну (150 тисяч монет), і знайти Трубіна на трансферному ринку зараз майже неможливо.

Нагадаємо, вирішальний удар українця на 90+8 хвилині приніс Бенфіці перемогу над Реалом з рахунком 4:2 та вихід у плейоф Ліги чемпіонів.

Вже після гри голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа особисто привітав українця із забитим м'ячем та перемогою.

Також зазначимо, що в УЄФА включили гол Трубіна у перелік найкращих результативних ударів у 8 турі основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.