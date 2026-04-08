Голкіпер збірної України потрапив у шортлист французького гранда

Олексій Мурзак — 8 квітня 2026, 21:55
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до шортлиста ПСЖ, як можливе посилення клубу влітку.

Про це повідомляє французьке видання Onlymercato.

За інформацією джерела, паризька команда планує розпрощатися з Люка Шевальє через нестабільні виступи.

Також невизначеною залишається ситуація з російським воротарем Матвієм Сафоновим – у тренерського штабу є питання щодо його перспектив у команді.

Серед головних кандидатів називають італійця Еліа Капріле, який нині виступає за Кальярі, також там фігурують Діогу Кошта з Порту та Грегор Кобель, який захищає кольори Боруссії Дортмунд.

У поточному сезоні 24-річний Анатолій Трубін провів 20 "сухих" ігор у 43 матчах за Бенфіку в усіх турнірах. Його ринкова трансферна вартість на сайті Transfermarkt оцінюється у 25 мільйонів євро.

