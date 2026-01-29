Визнання від зіркового колеги: Куртуа привітав Трубіна із забитим голом після матчу ЛЧ

Український воротар Анатолій Трубін став справжнім героєм вечора у матчі 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів, де Бенфіка сенсаційно обіграла мадридський Реал з рахунком 4:2.

На 90+8 хвилині партнер по команді виконав навіс у штрафний майданчик, а Трубін, який підключився до атаки, ударом головою відправив м'яч у ворота Тібо Куртуа.

Попри емоційне святкування українця, яке було дуже бурхливим, бельгійський зірковий голкіпер Тібо Куртуа після фінального свистка підійшов до Трубіна, з посмішкою обійняв його та привітав з історичним голом і перемогою

Анатолій у цей момент був буквально на сьомому небі від щастя, але жест поваги від одного з найкращих воротарів світу став ще одним яскравим штрихом цього вечора.

Courtois congratulating Turbin after his goal

Things you love to see🥹❤️ pic.twitter.com/Ko2qac5D60 — shveteshh (@shveteshh) January 28, 2026

Зазначимо, за свій перформанс у матчі з "вершковими" Трубін отримав оцінку 7.8 балів від авторитетного порталу SofaScore, ставши третім найкращим гравцем у своїй команді.

Згодом українець прокоментував свій гол у ворота мадридського Реала, не отримувавши емоцій.