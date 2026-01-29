Ледь не зірвала голос: дружина Трубіна показала, як відреагувала на гол Анатолія у ворота Реала

Сенсаційний гол українського воротаря Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала в Лізі чемпіонів викликав бурю емоцій не лише у вболівальників Бенфіки, а й у його найближчих людей.

Дружина футболіста, Марина Галаган, поділилася у соцмережах відео безпосередньо з трибун стадіону, де зафіксувала момент голу та свою реакцію на нього.

На кадрах видно, як Анатолій забиває вирішальний м'яч головою на останніх секундах матчу, а Марина буквально кричить від щастя, не стримуючи емоцій – схоже, того вечора вона справді ледь не зірвала голос.

Ролик миттєво розлетівся мережею та зібрав тисячі переглядів і коментарів. Фани відзначають щирість емоцій і називають це відео одним із найтепліших моментів туру Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, гол Трубіна на 90+8 хвилині приніс Бенфіці перемогу над Реалом з рахунком 4:2 та забезпечив португальському клубу місце у плейоф ЛЧ.

Вже після гри голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа особисто привітав українця із забитим м'ячем та перемогою.

Також зазначимо, що в УЄФА включили гол Трубіна у перелік найкращих результативних ударів у 8 турі основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.