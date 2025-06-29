Трубін не врятував від розгрому: огляд матчу 1/8 фіналу клубного ЧС Бенфіка – Челсі
Лісабонська Бенфіка з Анатолієм Трубіним у складі залишила розіграш клубного чемпіонату світу, поступившись лондонському Челсі.
Матч було перервано за чотири хвилини до завершення основного часу через загрозу блискавки, а після його поновлення рахунок зрівняв Анхель Ді Марія.
Втім, у додатковий час "сині" довели справу до перемоги, забивши три голи у ворота українця.
Відеоогляд матчу Бенфіка – Челсі
Клубний чемпіонат світу
1/8 фіналу, 28 червня
Бенфіка – Челсі 1:4 (0:0)
Голи: 0:1 – 64 Джеймс, 1:1 – 90+5 Ді Марія (пенальті), 108 – Нкунку, 114 – Нету, 117 – Дьюзберрі-Голл
Таким чином, Челсі вийшов у чвертьфінал, де зіграє з Палмейрасом, який напередодні обіграв Ботафого з рахунком 1:0.
Раніше головний тренер лондонців Енцо Мареска жорстко розкритикував рішення призупинити матч.