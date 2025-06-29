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Трубін не врятував від розгрому: огляд матчу 1/8 фіналу клубного ЧС Бенфіка – Челсі

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 08:50
Анатолій Трубін проти Челсі
Анатолій Трубін проти Челсі
Getty images

Лісабонська Бенфіка з Анатолієм Трубіним у складі залишила розіграш клубного чемпіонату світу, поступившись лондонському Челсі.

Матч було перервано за чотири хвилини до завершення основного часу через загрозу блискавки, а після його поновлення рахунок зрівняв Анхель Ді Марія.

Втім, у додатковий час "сині" довели справу до перемоги, забивши три голи у ворота українця.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Челсі

Клубний чемпіонат світу
1/8 фіналу, 28 червня

Бенфіка – Челсі 1:4 (0:0)

Голи: 0:1 – 64 Джеймс, 1:1 – 90+5 Ді Марія (пенальті), 108 – Нкунку, 114 – Нету, 117 – Дьюзберрі-Голл

Таким чином, Челсі вийшов у чвертьфінал, де зіграє з Палмейрасом, який напередодні обіграв Ботафого з рахунком 1:0. 

Раніше головний тренер лондонців Енцо Мареска жорстко розкритикував рішення призупинити матч.

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Бенфіка

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