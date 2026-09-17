Минулий місяць був непростим: Трубін – про повернення у склад Бенфіки

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відреагував на свій вихід у стартовому складі команди в поточному сезоні, який стався у межах першого туру основного етапу Ліги Європи проти Мілана (2:0).

Про це він розповів в Інстаграм.

"Проживаю кожен момент гри. Історична перемога разом. Дякую всім за підтримку. Минулий місяць був непростим, але з Богом усе можливо. Важка праця дає результати", – написав Трубін.

Зазначимо, що Трубін вперше вийшов на поле після десяти матчів на заміні. Він залишив свої ворота "сухими", виконавши чотири сейви.

Загалом у нинішній кампанії Анатолій зіграв три поєдинки. У них воротар пропустив два м'ячі.

Нагадаємо, що Андреа Мальдера викликав Трубіна до збірної України на найближчі матчі. Він заявив, що відсутність ігрової практики може стати проблемою для голкіпера.