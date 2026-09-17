Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Минулий місяць був непростим: Трубін – про повернення у склад Бенфіки

Олександр Булава — 17 вересня 2026, 17:14
Минулий місяць був непростим: Трубін – про повернення у склад Бенфіки
Анатолій Трубін
Getty Images

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відреагував на свій вихід у стартовому складі команди в поточному сезоні, який стався у межах першого туру основного етапу Ліги Європи проти Мілана (2:0).

Про це він розповів в Інстаграм.

"Проживаю кожен момент гри. Історична перемога разом. Дякую всім за підтримку. Минулий місяць був непростим, але з Богом усе можливо. Важка праця дає результати", – написав Трубін.

Зазначимо, що Трубін вперше вийшов на поле після десяти матчів на заміні. Він залишив свої ворота "сухими", виконавши чотири сейви.

Загалом у нинішній кампанії Анатолій зіграв три поєдинки. У них воротар пропустив два м'ячі.

Читайте також :
Виявив себе як лідер: тренер Бенфіки – про виступ Трубіна в матчі проти Мілана

Нагадаємо, що Андреа Мальдера викликав Трубіна до збірної України на найближчі матчі. Він заявив, що відсутність ігрової практики може стати проблемою для голкіпера.

Бенфіка Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

Виявив себе як лідер: тренер Бенфіки – про виступ Трубіна в матчі проти Мілана
Бенфіка з Судаковим та Трубіним здолала Мілан, гол Яремчука приніс Олімпіакосу перемогу над Ягеллонією у 1-му турі Ліги Європи
Це може бути проблемою: Мальдера висловився про кризу Трубіна в Бенфіці
Трубін стане основним воротарем Бенфіки в матчах загального етапу Ліги Європи
Бенфіка змінила плани щодо Трубіна та готує новий контракт для українця

Останні новини