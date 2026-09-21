Бенфіка перервала 55-матчеву серію без поразок у грі з Порту в 7 турі Ліги Португалії: Судакова замінили на 38-й хвилині

Лісабонська Бенфіка зазнала поразки від Порту у межах 7-го туру чемпіонату Португалії. Український півзахисник Георгій Судаков покинув поле на 38-й хвилині.

Зустріч завершилася із рахунком 1:3.

Гра розпочалася для "орлів" вкрай важко. Вже на 31-й хвилині "дракони" розібрали центр оборони суперників, що призвело до забитого гола Вейги.

А через всього 4 хвилини Лангле отримав другу жовту картку за грубу гру, яку вбачив арбітр матчу. Вилучення 31-річного захисника спровокувало заміну Судакова, оскільки наставник лісабонців Марку Сілва вирішив перейти на оборонний стиль гри.

Друга половина стартувала для Бенфіки більш вдало. Ба з передачі Престіанні відновив паритет. Утім, вже згодом Фрохольдт та Хван Ін Бом подвоїли перевагу для Порту та принесли своїй команді звитягу. Таким чином, Бенфіка перервала свою 55-матчеву серію без поразок в Прімейра-лізі.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

7-й тур, 20 вересня

Порту – Бенфіка 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Вейга, 1:1 – 51 Ба, 2:1 – 54 Фрохольдт, 3:1 – 60 Хван Ін Бом.

Вилучення: Лангле 35 (Бенфіка).

Додамо, що статистичний портал Sofascore оцінив дії Судакова у цьому поєдинку в 6,5 балів. Український голкіпер Анатолій Трубін провів весь матч на лаві запасних. На його місце вийшов захищати ворота португалець Сумуель Суареш.

Нагадаємо, що у 4-му турі чемпіонату Бенфіка з Судаковим переграла Ешторіл.