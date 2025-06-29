Це не футбол, – Мареска розкритикував зупинку матчу Бенфіка – Челсі через загрозу блискавки

Головний тренер Челсі Енцо Мареска не зрозумів рішення арбітра зупинити матч 1/8 фіналу клубного ЧС проти Бенфіки (4:1) через несприятливі погодні умови.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми не пропустили, ми достатньо добре грали та створили безліч моментів, щоб виграти матч. А потім його переривають, а на полі відбувається незрозуміло що. Особисто для мене це не футбол. Скільки вони так вже матчів зупиняли? Це якийсь жарт, але не футбол.

Ми не можемо знаходитись на стадіоні так довго. Це не для нас. Це просто якийсь жарт. Я розумію, коли ви зупиняєте матч через безпекові міркування, але якщо це відбувається регулярно – можливо, це не найкраще місце для проведення турніру?", – розповів Мареска.