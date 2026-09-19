Трубін показав, що він кращий: тренер воротарів – про статус українця в Бенфіці

Тренер воротарів Паулу Алемау поділився думками щодо Анатолія Трубіна, який втратив статус основного голкіпера Бенфіки.

Його слова передає A Bola.

Фахівець вважає, що саме українець має бути номером 1 у складі "орлів". Він переконався в цьому після поєдинку з Міланом (2:0) у першому турі Ліги Європи.

"По-перше, саме на полі гравець має давати відповідь. І він довів, що те роздратування від статусу запасного йому дуже йде на користь. Просидівши стільки матчів без виходу на поле, він відчув… і показав усе, на що здатний. У грі з Міланом він грав із тією здоровою люттю, щоб у важливому матчі показати, що він – тут, що він – кращий і що він тут, щоб боротися. І Трубін показав, що він кращий, і я в цьому не маю жодних сумнівів", – сказав Алемау.

Тренер додав, що повертати українця у стартовий склад на матч із Порту було б несправедливо щодо Самуела Соареша. Проте не сумнівається, що Трубін знову стане основним у Бенфіці:

"Я не бачу необхідності наразі змінювати склад, воротаря, але не маю жодних сумнівів, що незалежно від кількості матчів Трубін знову стане основним воротарем Бенфіки, бо він – кращий воротар, бо це інвестиція, це актив. Це воротар національної збірної України, який має за дублера Луніна, котрий грає в мадридському Реалі. Гаразд, він також є запасним у Мадриді, але щоразу, коли його викликають, до нього теж треба ставитися з повагою", – сказав Алемау.

Зазначимо, що до поєдинку з Міланом Анатолій Трубін десять матчів поспіль провів на лаві запасних. Загалом у нинішній кампанії українець тричі виходив на поле, два рази він залишав ворота "сухими".

Раніше тренер Бенфіки похвалив уродженця Донецька за виступ проти "росонері". Він заявив, що той показав себе лідером.

Наступну гру "орли" проведуть 20 вересня на виїзді проти Порту. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.