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Трубін може повернутися до стартового складу Бенфіки в чемпіонаті Португалії – ЗМІ

Олексій Мурзак — 23 вересня 2026, 20:55
Трубін може повернутися до стартового складу Бенфіки в чемпіонаті Португалії – ЗМІ
Анатолій Трубін
Getty Images

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва розглядає можливість знову довірити місце у воротах Анатолію Трубіну в матчах чемпіонату Португалії.

Про це повідомляє Glorioso 1904.

Рішення щодо стартового складу тренер ще не ухвалив.

За даними видання, на оцінку Сілви вплинула гра українця проти Мілана в Лізі Європи. Трубін вийшов у стартовому складі, зробив кілька важливих сейвів і допоміг Бенфіці перемогти з рахунком 2:0.

У нинішньому сезоні Трубін провів за Бенфіку лише 3 матчі, в яких пропустив 2 голи та двічі зберіг свої ворота "сухими". Основним воротарем лісабонської команди на старті сезону став Самуель Соареш.

Нагадаємо, що Андреа Мальдера викликав Трубіна до збірної України на найближчі матчі. Він заявив, що відсутність ігрової практики може стати проблемою для голкіпера.

Бенфіка Анатолій Трубін

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